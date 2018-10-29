Брюссель, 29 октября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Европейский союз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юридическим адресом для регистрации специальной компании по осуществлению торговых расчётов с Ираном в обход американских санкций, пишет 29 октября Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным издания, страны ЕС не хотят «переходить дорогу» США, поскольку Вашингтон может принять против них политические меры или ввести санкции.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, включая ограничительные меры против стран, ведущих бизнес с исламской республикой.

В свою очередь Евросоюз пытается защитить свои интересы в Иране, включая применение так называемого блокирующего закона. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, европейские страны создают специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход американских санкций.

Читайте также: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT — СМИ