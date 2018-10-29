Санкт-Петербург, 29 октября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Построенный на северо-западе Санкт-Петербурга многофункциональный комплекс «Лахта Центр» официально поставлен на кадастровый учет, сообщили 29 октября в городском комитете имущественных отношений.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр»

Техническую инвентаризацию и кадастровые работы провело СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН). Специалисты предприятия произвели обмер всех внутренних помещений, подготовили ведомости помещений, их поэтажные планы, технический паспорт и другие учетные документы.

«По результатам указанных работ на основании подготовленных ГУП ГУИОН материалов комплекс введен в эксплуатацию, Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу осуществлена процедура постановки на государственный кадастровый учёт и государственной регистрации прав собственности на комплекс», — заявили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга опубликовала разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр». До открытия комплекса остается около года: идут отделочные работы и установка оборудования.

Строительство комплекса велось с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта «Лахта Центра» — 87-этажный небоскреб высотой 462 метра — стала самым высоким зданием Европы. Площадь помещений в четырех объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м. Помимо штаб-квартиры «Газпрома», его дочерних компаний и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются различные общественные пространства.