Токио, 29 октября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин настроен на расширение сотрудничества с Японией, заявил 29 октября полномочный представитель российского лидера на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на встрече с японскими деловыми кругами в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы знаете позицию президента России Владимира Путина, он настроен на расширение сотрудничества с Японией», — цитирует РИА Новости Трутнева.

Он добавил, что такой двусторонний настрой на сотрудничество должен принести «большой результат».

Напомним, 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает предложение о заключении мира проявлением готовности Москвы работать над развитием двусторонних отношений.

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