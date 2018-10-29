Вашингтон, 29 октября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Американский рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон) купил 200 билетов на концерт рэпера Ja Rule (Джеффри Аткинс), запланированный на 9 ноября. В своём Instagram 27 октября исполнитель рассказал, что сделал это не для того, что посетить мероприятие — он оставит места по центру зала пустыми.

Скриншот страницы Instagram 50 Cent 50 Cent купил 200 билетов на концерт рэпера Ja Rule

50 Cent рассказал, что каждый билет обошёлся ему в $15. Из этого следует, что всего рэпер потратил на свою шутку $3000. После записи о билетах исполнитель опубликовал коллаж с «пустыми местами» на концерте Ja Rule и шуточное видео на эту же тему.

Скриншот страницы Instagram 50 Cent 50 Cent купил 200 билетов на концерт рэпера Ja Rule

Его оппонент не заставил долго ждать ответа: Ja Rule выложил в соцсетях коллаж с 50 Cent в виде женщины, назвав его стервой.

Cкриншот страницы Twitter Ja Rule Ja Rule ответил 50 Cent на его шутку

Конфликт между 50 Cent и Ja Rule длится с 2000-х годов. 50 Cent утверждал, что Ja Rule несправедливо обвинил его в краже драгоценностей. В то же время Ja Rule отмечал, что конфликт между ними зародился из-за недопонимания на съемках одного из клипов.