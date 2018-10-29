Москва, 29 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В октябре 2018 года жителям России больше всего запомнилась и потрясла трагедия в Керченском политехническом колледже, унёсшая жизнь 20 человек. В меньшей степени граждан РФ в октябре волновала реакция на пенсионную реформу (7%), проведение Международного дискуссионного клуба «Валдай» (5%) и пьяная выходка футболистов Александра Мамаева и Павла Кокорина (4%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориал Керчь в Александровском саду

Между тем российские граждане интересовались причиной конфликта кабардинцев и балкарцев, привлекла внимание смерть Иосифа Кобзона, а также они следили за кинособытиями и юбилеем Марка Захарова (по 8%).

Примечательно, что повышение цен на бензин, ЖКХ и продукты питания волновало лишь 1% опрошенных. Не помнят или затруднились дать ответ на вопрос о главном запомнившемся событии в октябре 2018 года 15% респондентов.

Опрос проведен 18−24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

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