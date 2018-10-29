Москва, 29 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Каждый новый гигаватт атомных генерирующих мощностей создаёт примерно 200 тысяч новых рабочих мест, к таким выводам пришли эксперты Агентства по ядерной энергетике (NEA) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает 29 октября портал «Атомная энергия 2.0».

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Международные организации провели исследование, применив методику «input/output model» («модель входа/выхода»). Она позволяет учитывать не только непосредственно занятых в строительстве и управлении новым энергоблоком, но и опосредованное создание занятости по всей цепочке смежных предприятий, связанных со строительством АЭС.

Выяснилось, что только прямые трудозатраты на жизненный цикл эксплуатации АЭС составляют 50 тысяч человеко-лет на 1 ГВт генерации. К этой цифре добавляется еще 50 тысяч человеко-лет трудозатрат предприятий, поставляющих оборудование и материалы для строительства и эксплуатации АЭС, а также примерно 100 тысяч человеко-лет косвенных затрат на предприятиях-поставщиках.

Исследование было завершено ещё в 2016 году, доклад был опубликован только на прошлой неделе после того, как NEA и МАГАТЭ заключили соглашение о его публикации.

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