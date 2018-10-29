Лондон, 29 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В конце 80-х годов ХХ века спецслужбы Чехословакии с целью сбора информации о высших эшелонах власти США вели слежку за нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет 29 октября британская The Guardian.

Рене Магритт. Шпион. 1928

По сведениям источников издания, непосредственным сбором информации и передачей ее Службе госбезопасности Чехословакии (StB) занимался отец Иваны Зельничковой, на которой в 1977 году женился Трамп.

В то же время источники газеты не подтвердили передачу собранной StB информации Комитету государственной безопасности (КГБ) СССР. В то же время, пишет Guardian, до развала СССР спецслужбы стран социалистического лагеря обменивались информацией на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ заявлялось, что одним из источников могущества будущего президента США Дональда Трампа могли стать деньги, выведенные с санкции высокопоставленных сотрудников Комитета государственной безопасности СССР.

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