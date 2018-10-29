Санкт-Петербург, 29 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в совместном заявлении обвинили сотрудников полиции в немотивированных задержаниях участников уличных акций 28 октября, среди которых оказались несовершеннолетние. Омбудсмены возложили ответственность за случившееся на исполнительную власть Северной столицы.

Ombudsmanspb.ru Задержание участников акции на Невском проспекте

Как говорится в опубликованном в понедельник, 29 октября, совместном заявлении Шишлова и Агапитовой, в минувшее воскресенье в ходе проведения одиночных пикетов и акции в форме «народного схода» на Невском проспекте были задержаны десятки граждан, среди которых оказались девочка 12 лет и другие несовершеннолетние, а также журналисты.

Ранее представителям движения «Солидарность» и коалиции «Демократический Петербург» в Смольном отказали в согласовании митинга в центре города, несмотря на целый ряд предложенных локаций, и этот отказ не удалось обжаловать в судах. Мероприятия анонсировались в поддержку граждан, обвиняемых в создании террористических и экстремистских сообществ (по уголовным делам об организациях «Сеть» и «Новое величие»).

После отказа в согласовании митинга несколько десятков человек вышли на несанкционированную акцию днем 28 октября на Невский проспект. По разным оценкам, в ней участвовало от 20 до 100 человек. Полиция пресекла акцию и провела задержания участников для привлечения их к административной ответственности. По данным омбудсмена Петербурга, было задержано около 50 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. В полицейские автобусы попали и несколько журналистов, но их отпустили после предъявления документов.

По мнению петербургских омбудсменов, задержания участников акции, не использовавших средств наглядной агитации и не скандирующих лозунги, «не были мотивированы нарушениями общественного порядка либо правилами проведения одиночных пикетов». В то же время действия правоохранителей «создавали помехи движению пешеходов и доступу граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры», считают Шишлов и Агапитова.

Однако в создавшейся ситуации, прежде всего, виноваты чиновники Смольного, уверены авторы заявления. По их мнению, «события 28 октября фактически были спровоцированы очередным отказом органов исполнительной власти в согласовании публичных мероприятий».

Омбудсмены Петербурга вновь заявляют о необходимости «кардинального изменения порядка и практики согласования и проведения публичных мероприятий» в городе, поскольку нынешняя практика приводит к отказу в согласованиях, проведению несанкционированных акций и массовым задержаниям граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов публично признал необходимость внесения изменений в региональный закон о митингах. Ранее на этом настаивали представители оппозиционных партий и движений, недовольные постоянными отказами в согласовании своих мероприятий со стороны Смольного.

Напомним, в начале сентября 2018 года Смольный не допустил проведения ранее согласованной массовой акции на площади Ленина по вопросу пенсионной реформы. Это привело к беспорядкам и задержанию сотен человек.