Ростов-на-Дону, 29 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили схрон оружия. Территорию в роще, расположенной неподалёку от территории старого аэропорта на проспекте Шолохова, огородили. Правоохранители занимаются поиском владельца.

Оружие

«Сотрудники полиции обнаружили в роще несколько охотничьих ружей. Сейчас устанавливается их происхождение и владелец», — прокомментировали сообщение очевидцев в пресс-службе регионального управления МВД.

Интернет-пользователи в социальных сетях указали на то, что оружие было спрятано под ветками деревьев. Как предположили некоторые комментаторы, найденные ружья вполне могут оказаться вещественными доказательствами громкого дела о пропаже из отдела ростовской полиции оружия.

ИА REGNUM напоминает, что преступления были совершены в 2015—2016 годах. Об исчезновении оружия стало известно в феврале 2016 года по итогам инвентаризации. Как позже выяснилось, из сейфа пропало 246 единиц оружия и более сотни боеприпасов к ним. В результате проведенной работы было обнаружено и изъято только лишь четвертая часть украденного.