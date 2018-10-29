Караванг, Индонезия, 29 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Местные власти города Караванг отправили десятки машин скорой помощи для эвакуации жертв авиакатастрофы Lion Air, сообщает Antaranews.

(сс) albert22278 Боинг

«Мы развернули 15−20 машин скорой помощи в северном регионе Караванг, чтобы помочь в эвакуации жертв», — заявили в местной префектуре.

Кроме того, городская больница и ряд частных клиник готовы принять жертв разбившегося самолета.

Местные жители сообщают, что видели взрыв, похожий на молнию.

Издание отмечает, что в районе северного побережья Караванга насчитывается около 100 рыбаков, их попросили помочь в поисках жертв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолета авиакомпании Lion Air рейса JT 610 было 178 взрослых пассажиров, один ребенок и двое младенцев.