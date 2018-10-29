Ярославль, 29 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Ярославской области намерена выйти в областную думу с проектом закона об изменении зоны ответственности региональных операторов в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает официальный сайт партии в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Контейнерная площадка

Сейчас региональный оператор несет ответственность за коммунальные отходы с момента погрузки их в мусоровоз, а контейнерные площадки должен содержать собственник. Однако в большинстве случаев собственника у них нет. В результате на площадках скапливаются горы мусора.

Как пишет сайт партии, люди на одной из встреч пожаловались на кучи мусора.

Согласно законодательству, содержание контейнерных площадок не является зоной ответственности регионального оператора, и не входит в тариф, установленный ему уполномоченным органом. Итогом встречи стало решение обратиться к депутатам Ярославской областной Думы с предложением выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральное законодательство в части включения содержания контейнерных площадок в зону ответственности регионального оператора. Региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Альфир Бакиров объявил о намерении вынести решение вопроса на профильный комитет областной Думы в ноябре текущего года», — говорится на портале ярославской «Единой России».

Пока что местные власти в Ярославской области по-разному понимают закон и ищут различные пути решения проблемы. В Ярославле власти временно договорились с управляющими компаниями о содержании площадок, хотя это не включено в тариф «содержание и ремонт жилья». Представители мэрии заявили о необходимости включить расходы на содержание контейнерных площадок в городской бюджет с начала 2019 года.

В Рыбинске, напротив, пытаются избавиться от возможных бюджетных трат. Там власти перемещают контейнерные площадки с муниципальной земли на придомовую территорию, побуждая жильцов самим оплачивать содержание мест сбора мусора.

Так или иначе, вопрос стоит один — кто будет платить за контейнерные площадки — бюджет или жители. Пока федеральное законодательство не дает четкого ответа на этот вопрос.