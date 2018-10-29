Ростов-на-Дону, 29 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Две группировки спасателей из Ростовской области помогают кубанским коллегам в борьбе с последствиями разгула стихии в Краснодарском крае. В региональном управлении МЧС России уточнили, что на Кубань отправлено 170 человек и 44 единицы техники.

61.mchs.gov.ru Последствия разгула стихии

Команды спасателей сосредоточились в населенном пункте Хадыженск Апшеронского района и посёлке Октябрьский Туапсинского района, уточнили в ведомстве.

61.mchs.gov.ru Расчистка затопленных территорий

Специалисты спасцентра произвели разведку и мониторинг зоны ЧС, развернули полевой лагерь и организовали эвакуацию пострадавшего населения станицы Кабардинской. В настоящее время донские спасатели продолжают оказывать адресную помощь адресную помощь пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, что обильные осадки вызвали наводнения в Краснодарском крае. Основной удар стихии пришелся на Туапсе. По последним сведениям, число пострадавших составило около 140 человек. Жертвами разгула стихии стали шесть человек.

Расчистка населенных пунктов, пострадавших от наводнения, должна быть завершена к вечеру 29 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»), наводнение на Кубани — это системная ошибка властей. Народный избранник отметил, что краснодарские власти ничему не научила не только трагедия в Крымске, но и наводнения, которые неоднократно случались на Кубани в течение последних десяти лет.

«Я считаю, что наводнение в Сочи — это не стихийное бедствие или природный катаклизм, а ошибка властей. Причём системная. Это связано с плотной застройкой, строительством в непосредственной близости от водостока, прекрасно зная о критических отметках воды, которые там могут быть при большом водосбросе», — отмечал ранее депутат.