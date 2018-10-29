Барнаул, 29 октября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Алтайском крае продлили действие штормового предупреждения в связи с сильным ветром и похолоданием. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, во второй половине дня 29 и сутки 30 октября в регионе похолодает, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра до 24 метров в секунду, а в конце дня 29 и ночью 30 октября порывами до 27 метров в секунду.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стоял ноябрь уж у двора

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер уже принёс немало неприятностей жителям Алтайского края. Ландшафтные пожары, возникшие вследствие травяных палов, возникли в нескольких районах края. По данным ГТРК «Алтай», сильно пострадало фермерское хозяйство на границе Курьи и Змеиногорска. Огнём уничтожило сеновал, несколько единиц агротехники — жатки, комбайн, сеялки. Также огонь добрался до свинофермы, животных пришлось выпустить.

Ураганным ветром накрыло также «соседей» — Кемеровскую и Новосибирскую области, тысячи человек остались без света.