Москва, 29 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Первое место в российском кинопрокате по итогам выходных (в период с 25 по 28 октября) заняла анимационный фильм «Смолфут». Картина собрала 240,9 млн рублей. Об этом 28 октября сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из м/ф «Смолфут». реж Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг. 2018. США Йети

Вторую строчку рейтина заняла российская картина «Несокрушимый», ей удалось собрать 97,8 млн рублей. На третьей позиции оказался фильм «Веном», его общая сумма кассовых сборов в России составила уже более 2017,7 млн рублей. В топ-5 также вошли ленты «Репродуция» (70,3 млн рублей) и «Хэллоуин» (52,9 млн рублей за выходные, общие сборы — 209,6 млн рублей).

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Напомним, мультфильм «Смолфут» снял режиссёр Бонн Редфорт, главных персонажей в нём озвучили такие актёры, как Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Дэнни Де Вито и Джина Родригес. Одному из персонажей свой голос подарил баскетболист NBA Джеймс Леброн.