Казань, 29 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Около трети опрошенных в Казанском государственном медицинском университете первокурсников выбрали свою специальность, поскольку хотят быть полезными людям. Об этом свидетельствуют результаты анонимного онлайн-анкетирования 692 студентов, сообщает 29 октября пресс-служба вуза.

George Hodan Врач

В опросе приняли участие 72,3% первокурсников Казанского ГМУ. Одним из первых в анкете был вопрос о причине выбора своей специальности.

Самыми популярными ответами стали: «Я хочу быть полезным (ой) людям» — 31,2%, «Эта специальность кажется мне престижной» — 24,1%. На этот вопрос первокурсниками также были предложены другие ответы: «Думаю, это мое призвание», «Мне интересна медицина». В статусе студента Казанского ГМУ первокурсники испытывают большую радость от того, что они стали частью медицинского сообщества — 59,9%, и им нравится «атмосфера» студенчества — 51,9%.

Отмечается, что кроме определения мотивации будущих врачей совет обучающихся по качеству образования Казанского ГМУ выяснил, знакомы ли студенты с балльно-рейтинговой системой оценки знаний, возникают ли у них сложности в начавшейся студенческой жизни и какие именно, а также другие аспекты студенческой жизни.