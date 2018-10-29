Балашиха, Московская область, 29 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Московской области представили новые экологичные автобусы Lotus, работающие на компилированном газе-метане. На презентации в Балашихе журналистам показали две модели линейки газовых низкопольных автобусов — Lotos 105 CNG большого класса и Lotos 206 СNG среднего класса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Переоборудованный на газовое топливо автобус

По утверждению властей региона, переход на транспорт, работающий на природном газе, позволит в 10 раз сократить выбросы в атмосферу канцерогенных веществ. К 2021 году в Подмосковье планируют запустить 300 таких автобусов. Сейчас на территории Московской области 8 заправочных станций, где используют компримированный природный газ.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса метаном

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Пожарная безопасность на АЗС

«На данный момент рассматривается вопрос о возможности перевода одного или двух автобусных парков на компримированный природный газ, чтобы посмотреть, насколько это целесообразно и экономически выгодно», — заявил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Шпорт Юрий и Дмитрий Айрапетянц

По его словам, ГУП МО «Мострансавто», ООО ТД «Нефтьмагистраль», ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» и ФГУП «Мосавтогаз» Министерства энергетики РФ также не исключают возможности запуска совместного проекта по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. В рамках проекта организуют поставку транспортных средств, работающих на газе, а также сервисного партнерства для их обслуживания. «Пилотными» городами выбраны подмосковные Балашиха и Орехово-Зуево. Срок реализации проекта — 5 лет.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобусы Лотос

«Стоимость метана в 3 раза меньше, чем стоимость остального топлива. Мы рассчитываем, что ближайшие муниципальные предприятия, в том числе ГУП МО «Мострансавто», в скором времени перейдут на заправку природным компримированным газом, что позволит сэкономить до 500 миллионов рублей в ближайшие 5 лет», — заявил заместитель генерального директора ООО ТД «Нефтьмагистраль» Кирилл Малинин.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Дивенко Александр

По словам участников презентации, метан — самый дешевый вид топлива, кубометр газа стоит 14,1 рубля, тогда как литр бензина — порядка 45 рублей.