Туапсинский район, Краснодарский край, 29 октября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. По состоянию на утро 29 октября в Туапсинском районе Краснодарского края без электроснабжения остаются более 1,8 тыс. местных жителей. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго РФ.

(сс) jarmoluk Электричество

По сведениям ситуационно-аналитического центра ведомства, без электричества «остается часть бытовых потребителей в пяти населенных пунктах Туапсинского района (около 1830 человек)».

В Минэнерго РФ отметили, что ликвидацией последствий аварий на электросетях занимаются 16 ремонтных бригад.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в результате наводнения в Краснодарском крае число пострадавших выросло до 138 человек. Напомним, наводнения вызвали обильные осадки. Основной удар стихии пришелся на курортный город Туапсе, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков. По последним данным, в результате действия стихии погибли шесть человек.

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