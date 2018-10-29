Якутск, 29 октября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Единовременные компенсационные выплаты врачам, переехавшим в 2017 году в сёла Якутии, были выплачены только после вмешательства надзорных органов. В срок деньги по программе «Земский доктор» не получили 70 медицинских работников республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Причиной нарушений прав врачей в надзорном ведомстве назвали то, что минздрав Якутии неэффективно осуществлял экономическое планирование и ошибся в прогнозировании потребности в финансовых ресурсах. Положенные по закону 70 млн рублей медработники получили после того, как прокуратура внесла в адрес правительства постановление об устранении нарушений.

Проверку своевременности выплат переехавшим на село врачам надзорное ведомство проводило по материалам газеты «Якутск Вечерний». Как сообщало издание, 70 врачей, не получивших выплаты, уехали в якутскую глубинку с июня по сентябрь 2017 года, предварительно написав заявление на договор «Земский доктор».

«Сейчас прошло уже 8−10 месяцев с нашего первого рабочего дня, но мы всё ещё не получили полагающийся нам единовременной выплаты, гарантированную программой», — пожаловались в начале июня врачи в письме «Якутску Вечернему».

Они также сообщили, что уже почти потеряли надежду получить эти деньги, получив из минздрава региона ответ, что «в связи с выполнением запланированного объёма лимита бюджетных средств на осуществление единовременных компенсационных выплат в 2017 году и отсутствием дополнительных финансовых средств реализация программы «Земский доктор» завершена досрочно».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года перечень населённых пунктов, участвующих в программе «Земский доктор», был расширен за счёт городов с населением менее 10 тыс. человек. С 2012 года число участников программы «Земский доктор» в России выросло и в прошлом году составляло 25 тыс. 136 человек.