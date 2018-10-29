Москва, 29 октября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (43%) считает плату за электричество в местах их проживания слишком большой. Терпимой и приемлемой плату за свет называют 52% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Счетчик на электричество

Стараются экономить электричество 76% российских граждан. Почти четверть (23%) — в основном молодые люди и состоятельные люди — электроэнергию не берегут. В целом 87% довольны, как их дом обеспечивается электроэнергией.

Средний счет жителя России за электроэнергию составляет 864 рубля. Больше всего платят за электричество жители Москвы, жители городов с населением менее 50 тыс. населения и посёлков городского типа — 985 и 949 рублей соответственно. Меньше всего платят за свет жители городов с населением 1 млн человек и более — 741 рубль. Жители сёл в среднем платят 817 рублей.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 октября 2018 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Причиной названо планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

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