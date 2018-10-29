Москва, 29 октября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Гражданский кодекс РФ могут быть внесены поправки, уточняющие определение недвижимого имущества. Соответствующий документ разработали в Минэкономразвития РФ, пишет «Российская газета».

Александр Васильевич Федоров . Изба

Согласно проекту поправок в Гражданский кодекс РФ, предлагается вывести из определения «недвижимого имущества» легкие строения, а также временные и вспомогательные сооружения, заборы, оборудование и асфальтобетонные площадки.

Сообщается, что указанные изменения позволят предотвратить множество налоговых споров, а также поправки позволят избавиться от необходимости регистрации не капитальных строений.

Как сообщало ИА REGNUM, действующее на сегодняшний день определение недвижимого имущества часто вызывает споры между организациями и сотрудниками налоговых органов в силу своей нечеткости.

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