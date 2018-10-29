Москва, 29 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Сбербанке РФ произошла утечка данных. В сети в открытом доступе оказались имена и адреса электронной почты свыше 421 тыс. сотрудников финансовой организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

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База данных работников Сбербанка была выложена на днях на специализированном форуме phreaker.pro, пишет газета «Коммерсантъ». В пресс-службе банка эту информацию подтвердили. База представляет собой текстовый файл размером около 47 мегабайт. В нём содержатся не только ФИО сотрудников, но и их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.

Кроме того, можно отследить, в каком подразделении работает тот или иной сотрудник. Также база содержит данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка и сведения об уволенных сотрудниках. Она актуальна на 1 августа 2018 года. Известно, что базу выложил в сеть неизвестный пользователь.

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В самой финансовой организации заявили, что опубликованная информация не представляет никакой угрозы раскрытия персональных данных сотрудников. По предварительным данным, причиной утечки могли стать «злонамеренные действия кого-то из действующих или бывших сотрудников Сбербанка».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года появились сообщения об утечке персональных данных клиентов Сбербанка в интернет. Однако в кредитной организации эту информацию опровергли. В Сбербанке пояснили, что проверили каждую из ссылок, по которой якобы можно получить доступ к информации о клиентах из поисковой системы «Яндекс». Однако сведения по ссылкам не содержат личных данных и не связаны с каким-либо риском для клиентов банка. Современные системы кибербезопасности надежно защищают банк и его клиентов, подчеркнули в Сбербанке.