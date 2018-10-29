Курган, 29 октября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В Курганской области 28 октября 2018 года состоялись выборы сельских дум на 11 территориях, в восьми районах. Было выдвинуто более 230 кандидатов, замещалось 98 мандатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Зауралья.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Выборы местных представительных органов прошли в Белозёрском, Каргапольском, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Притбольном, Шадринском и Шумихинском районах.

В них участвовали представители партий и политических объединений: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Российский Объединенный Трудовой Фронт», «Политическая партия социальной защиты», «Партия Возрождения России».

По предварительным данным в сельские думы войдут 83 кандидата от «Единой России» или 84,65%.