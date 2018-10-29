Хабаровск, 29 октября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Решение о том, мостом или тоннелем станет железнодорожный переход с материка на остров Сахалин, планируется принять в конце 2019 года, сообщает 29 октября пресс-служба Хабаровского края.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Мост

Отмечается, что переход планируется построить через пролив Невельского, общая протяжённость трассы составит порядка 585 км.

«Вопрос, каким будет переход: станет он мостом или тоннелем решится в ноябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Предварительная стоимость реализации проекта составляет 540 млрд рублей, строительство может начаться в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что мост на Сахалин предлагается строить по концессии. При этом для концессионера предусмотрены три варианта: сам мост (252,8 млрд рублей), вся дорога, кроме порта (540,3 млрд рублей), или все объекты, включая порт (570,3 млрд).

В настоящее время речь пока идёт только о строительстве железной дороги, хотя в перспективе говорят и об автомобильной.

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