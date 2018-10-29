Курган, 29 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Министерство культуры России окажет помощь в реставрации объектов культурного наследия в Курганской области. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе встречи с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Сергей Прокудин Горский. Далматовский Свято-Успенский мужской монастыр. 1912

Восстановления федеральных памятников, сельских домов культуры, библиотек и театров в Курганской области вошли в мероприятия по реализации национального проекта «Культура».

В частности, речь идёт о восстановлении Далматовского Успенского монастыря, построенного в 1644 году. По словам Вадима Шумкова, храмовый комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, многие архитектурные детали утрачены, продолжается разрушение фундаментов. В первую очередь в реставрации нуждается собор Успения Пресвятой Богородицы, стена и башни ансамбля.

Также намечена помощь театру кукол «Гулливер» и Курганскому государственному театру драмы.

Департамент инвестиций и имущества Минкультуры России планирует разработать проектно-сметную документацию, которая позволит оценить стоимость и сроки проведения работ на указанных объектах

Марина Митрохина Успенский храм Далматовского монастыря