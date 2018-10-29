Москва, 29 октября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В России уровень безработицы в августе 2018 года составил 4,6%. В 39 субъектах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Самый низкий уровень безработицы отмечен в Москве (1,2%), самый высокий — в Ингушетии (26,5%). За восемь месяцев 2018 года в 58 регионах России уровень безработицы снизился, в шести субъектах РФ не изменился, в 21 субъекте РФ увеличился. Таковы данные рейтинга, составленного Росстатом по заказу РИА Новости.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Так, в Марий Эл уровень безработицы снизился до 3,4%, в Орловской области и Северной Осетии — до 4,5% и 8,9% соответственно, в Еврейской АО — до 7,2%. Также низкие уровни безработицы отмечены в Санкт-Петербурге (1,4%), на Ямале (2%), в Югре (2,3%) и Московской области (2,6%).

Высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (26,5%), Туве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкесии (12,1%), Дагестане (10,7%), на Алтае (10,2%) и в Забайкальском крае (10,2%).

Согласно рейтингу, четверть безработных граждан в России (26,4%) — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 18% — лица от 50 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, безработица в сентябре 2018 года сократилась до 4,5%. В годовом выражении показатель снизился более чем на 10%. Количество безработных в России в сентябре сократилось на 0,1%.

Подробнее: Росстат: Безработица в сентябре сократилась до 4,5%