Оренбург, 29 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Оренбург до конца 2018 года закупит 50 новых автобусов. Транспорт будет работать на газомоторном топливе, сообщает портал orenday.ru.

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Между тем в Ассоциации перевозчиков Оренбурга сделку по выдаче огромного кредита на автобусы считают убыточной и кабальной. Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитной линии заключён в октябре 2018 года муниципальным казенным предприятием «Оренбургские пассажирские перевозки» (МКП «ОПП») с «АЛЬФА-банком». 240 млн рублей выданы транспортному предприятию по 11% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ассоциации.

«По нашему мнению, данная сделка для МКП «ОПП» — заведомо убыточная и кабальная. В настоящее время у МКП «ОПП» уже имеется непогашенная кредиторская задолженность в размере более 60 млн рублей. В обеспечение исполнения контракта администрацией Оренбурга предоставляется муниципальная гарантия, то есть город в случае неплатежеспособности предприятия отдаст банку своё городское имущество», — отметили в Ассоциации перевозчиков областного центра.

В организации считают транспортную политику мэрии непрофессиональной.

Стоит отметить, сейчас в областном центре курсируют около 1 тысячи автобусов, как частных, так и муниципальных. Львиная доля услуг по перевозке пассажиров приходится на частный транспорт (примерно 90%).

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин отметил, что с покупкой новых 50 автобусов примерно столько же спишут старых ПАЗов, таким образом число муниципального транспорта практически не изменится. Произойдёт обновление парка, но не расширение. Окупить многомиллионный кредит 50 новых автобусов будут не в состоянии.

Также Фазуллин обратил внимание на сильную изношенность парка электротранспорта (на 90%), а также используемой контактной сети. Последний раз троллейбусы закупались в 2012—2013 годах.