Москва, 29 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, в Москве день обещает быть облачным с прояснениями. По данным Гидрометцентра, возможны небольшие осадки местами умеренные (снег с дождём). На дорогах местами гололедица.

Первый снег

Читайте также: Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

Температура воздуха в столице составит 0.+2°С, области 0.+5°С. Ветер восточный и северо-восточный 5−10 м/c, местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Циклон, во власти которого долгое время находился Московский регион, сменится антициклоном со Скандинавии. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 764 мм ртутного столба. Это значительно выше нормальных показателей.

Ранее по теме: В ночь на 28 октября в Москве образовался первый снежный покров

Добавим, что, по прогнозам метеорологов, в первых числа ноября будет значительно теплее, а к выходным (4 ноября) воздух прогреется до 12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 октября в Москве образовался первый снежный покров. Местами снег падал довольно сильный. Однако из-за плюсовой температуры он быстро растаял.