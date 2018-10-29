Москва, 29 октября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В России из-за возникшей в базе данных ГИБДД технической ошибки списали более 5 млн автомобильных штрафов, сообщает 29 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника госавтоинспекции Михаила Черникова.

Компьютерный сбой

По его словам, сбой произошел из-за некорректного слияния баз данных федеральной информационной системы (ФИС), когда после слияния региональной базы в федеральную адрес или данные нарушителя стали переносятся не полностью или не точно. В результате программа, которая составляет постановление, отправляет его в корзину.

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Так, только в Москве из-за технической ошибки не было вынесено 5,4 млн постановлений за два года, что составляет примерно 10%. Всего за 2016 и 2017 годы в столице было вынесено 25,5 и 24,6 млн постановлений соответственно.

Напомним, ранее правительство России упростило процесс возврата водительских прав, отнятых за грубые нарушения правил дорожного движения. Облегчение возврата прав на управление транспортным средством по истечении срока ограничения коснётся тех водителей, кто был уличен в нетрезвом вождении, выезде на полосу встречного движения или значительном превышении допустимой скорости движения.

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