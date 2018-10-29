Москва, 29 октября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На торгах в Лондоне 26 октября нефть марки Brent подорожала. Хотя в пятницу весь день баррель падал в цене, к вечеру цена нефти резко пошла вверх и вымахала на 1,32%, до $77,76 за баррель. Нефтяной рынок находится в ожидании антииранского эмбарго, которое официально вступит в силу с 4 ноября, что способствует росту цены барреля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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Вероятно, днем минорные настроения на рынке создавали заявления иранских политиков, что из-за эмбарго экспорт иранской нефти все равно не окажется ниже 1 млн баррелей в день. Коммерческие запасы нефти продолжают мощно расти вторую неделю, что оказывает значительное влияние на падение цены на нефть. Главной интригой нефтяного рынка остается то, как поведет себя Китай в условиях торговой войны с США. Если Китай начнет покупать иранскую нефть в обход санкций, нефтяные цены могут продолжить падение.

26 октября вышел еженедельный отчет Baker Hughes по числу работающих буровых установок в США. Согласно отчету, количество работающих вышек за неделю увеличилось всего на две штуки, до 875. Исходя из ожиданий антииранского эмбарго и влияющей на нефтяной рынок неопределенности в геополитике, в течение недели Brent будет торговаться в диапазоне $76−78 за баррель.

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