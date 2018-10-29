Чита, 29 октября, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Переход на «ручное управление» российским топливным рынком привёл к бензиновому кризису в Забайкалье и закрытию сети независимых АЗС в Хабаровском крае. По данным «Забайкальского рабочего», резкое (почти на пять рублей за два дня) повышение цен на бензин в Чите породило гигантские очереди на заправках АЗС «Роснефть», поскольку, в отличие от других сетей, самый популярный бензин марки АИ-92 там продают по цене 39 рублей 80 копеек за литр.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Мы посмотрели на ситуацию собственными глазами и пришли к однозначному выводу, что проблема действительно существует. Народ живёт в очереди за дешевым (пока ещё) бензином.

Результаты визуального наблюдения за заправками «Роснефти»: в районе Ивановки — 43 машины (включая фуры), на КСК — 36 машин, на проспекте Жукова — 32 машины, на федеральной трассе в районе Угдана — 53 машины. Проблема, как видим, стоит ребром — народ готов стоять в очереди часами, лишь бы не переплачивать за сверхдорогой бензин», — отмечают читинские коллеги.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, цена бензина в России растёт из-за экспортных аппетитов нефтяников на фоне дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Напряжённость на внутреннем рынке подогревается ещё и переходом на ручное управление рынком. В обмен на снижение акцизов руководители крупнейших нефтяных компаний пообещали заморозить цены на АЗС. Но если вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИК) в этих условиях компенсируют выпадающие доходы от розницы на оптовом рынке и экспорте, то собственники независимых АЗС оказались в патовой ситуации. Дошло до того, что бензин ВНИКов в розницу стал стоить значительно дешевле, чем оптом. В таких условиях независимые АЗС вынуждены либо закрываться (чтобы не работать себе в убыток), либо переходить на торговлю суррогатом и прибегать к другим сомнительным способам выживания.

К примеру, в конце прошлой недели о закрытии 27 автозаправочных станций в Хабаровском крае и Еврейской автономной области известила компания «Ресурснефть». По данным Gubernia.com, это произошло из-за высоких закупочных цен на топливо.

«Ликвидация всех заправок — вынужденная мера. Сейчас на топливном рынке региона работают две крупные компании и как минимум пять небольших фирм. При этом малые сети, в том числе «Ресурснефть», закупают топливо у своих больших конкурентов. Цены растут, и это бьет по малому бизнесу — увеличить стоимость своего товара они не могут, потому что боятся потерять клиентов», — пояснил представитель компании «Ресурснефть».