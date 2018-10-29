Цзинань, Китай, 29 октября, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Тела еще шести горняков были найдены под завалами угольной шахты в провинции Шаньндун на востоке Китая, в результате чего общее количество жертв возросло до 19, сообщает агентство Синьхуа.

В шахте

Одно тело было найдено утром по местному времени 27 октября, а затем еще пять ночью 28 октября. Спасатели расчистили 55 метров тоннеля к 6:00 по местному времени 28 октября, однако по-прежнему остается разобрать еще 19 метров завалов. Еще двое горняков остаются под завалами.

Напомним, что инцидент произошёл на угольной шахте, принадлежащей компании Longyun Coal Mining Co. Ltd. в уезде Юньчэн 20 октября. В общей сложности 22 человек оказались под завалами тоннеля после обвала угольных пластов. Спастись удалось лишь одному человеку.