Украина и США не перестают сравнивать себя с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- О том, как Киев «вернёт себе» Азовское море;
- На Украине в прокате провалилась антироссийская картина;
- В Пентагоне заявили, что РФ никогда не сможет заменить США на Ближнем Востоке;
- В МИД РФ отметили, что у России и США разное отношение к войне;
- По «Турецкому потоку» газ пойдёт до конца 2019 года.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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