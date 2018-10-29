Село Успенское, Краснодарский край, 29 октября, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на видео инцидент в цирке-шапито в Краснодарском крае, когда львица бросилась на четырехлетнюю девочку. Запись доступна для просмотра на YouTube.

Львица

Камера запечатлела дрессировщика и выступающую на манеже львицу. Видно, что публику и хищника разделяет сетчатое ограждение.

В какой-то момент львица резко бросается к ограждению, за которым стоит ребенок в розовой одежде. К львице бросаются люди, за кадром слышны испуганные крики.

В описании к видео говорится, что хищница не успела причинить ребенку опасные для жизни травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября львица схватила четырехлетнюю девочку в цирке-шапито в селе Успенском. Ребенка госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.