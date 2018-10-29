Нижний Новгород, 29 октября, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Пресс-служба правительства Нижегородской области за бюджетный счёт закупит услугу по трансляции в эфире телевизионного канала матчей чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проходящих в Нижнем Новгороде. Начальная цена тендера — более 2,6 млн рублей, исполнителя выберут 9 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком тендера выступает государственное казённое учреждение «Пресс-служба правительства Нижегородской области», начальная цена лота — 2 604 700 рублей. Источник финансирования — бюджет Нижегородской области на 2018 год.

По условиям контракта, общий хронометраж телевизионных передач должен составлять не менее 854 минут, а территория вещания хоккейных матчей должна охватывать регион, в том числе не менее двух городов с населением не менее 50 тыс. человек и Нижний Новгород.

«Сроки (периоды) оказания услуг — со дня заключения государственного контракта по 25 декабря 2018 года, в соответствии с утверждённым графиком чемпионата», — отмечается в техническом задании.

Игры пройдут в Дворце спорта профсоюзов в Нижнем Новгороде. Госзакупку организатор объяснил популяризацией массовых видов спорта и пропагандой здорового образа жизни среди населения области.

Видеосъёмку чемпионата исполнитель должен вести при помощи передвижной телевизионной станции, где имеется не менее восьми видеокамер, возможность повтора ключевых моментов хоккейного матча одновременно с шести видеокамер. Также у победителя тендера должна быть возможность организации интервью и комментирования хода турнира.

Напомним, континентальная хоккейная лига является международной лигой, объединившей кроме российских клубов, клубы Китая, Латвии, Словакии, Казахстана и Белоруссии. Ежегодно команды ведут борьбу за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Лига образована в 2008 году и изначально включала 24 команды. Ближайший матч в Нижнем Новгороде пройдёт 1 ноября, в нём сойдутся в борьбе команды «Торпедо НН» (Нижний Новгород) и «Северсталь» (Череповец).