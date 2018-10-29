Москва, 29 октября, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Украинской элите придется либо сворачивать антироссийский бизнес-проект, либо переходить к откровенному фашизму, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

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"Весь этот украинский проект гнусный, назовем его бандеровский не потому, что там все бандеровцы, а потому что они там есть, они от них не отказываются, весь этот украинский проект — это практически большая бизнес-операция, которая осуществляется с тем, чтобы продать единственный возможный ресурс — антироссийскость», — заявил Кургинян.

По его словам, украинские элиты ошибочно полагали, что ресурс этот будет очень легко продать ввиду зависимости России от США и Запада, в связи с чем она не будет особенно дёргаться, в связи с чем издержки для украинских элит будут минимальны, а приобретения — высокими.

«Теперь оказалось, что это высокоиздержечный проект: не понятно, что из этого надо получать, а что проиграно, понятно. Это не проект украинского народа, это не проект всего украинского общества, это такой проект той группы, которая жестко держит власть и которая волочет за собой все остальные, но довольно рыхлые слои украинского общества», — продолжил эксперт.

При этом в результате этого проекта украинская властная группа получит статус антироссийской державы и кредиты МВФ, а потери ее определяются тем, что происходит со здравоохранением, социальными благами и всем тем негативом, что происходит во внутренней социальной и прочей политике страны, а также с территориальной целостностью страны.

«Пора сделать один-единственный шаг: закрыть эту опцию, закрыть себя в роли главной барышни, которая воюет с Россией, потому что воевать с Россией в холодной войне — это дело неприятное, это много потерь, а приобретения малы. А главное внутри этого, что эта война с Россией настолько противоречит всему, что она разваливает общество, оно деморализовано», — закончил мысль эксперт, добавив, что подогревать антирусскость бесконечно не получится, если не переходить к откровенному фашизму.