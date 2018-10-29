Москва, 29 октября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Нападение на музыканта Алексея Долматова, более известного как Гуф, в одном из московских клубов планировалось заранее. Об этом сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин, передает НТВ.

Alina Platonova Рэпер Гуф

По словам юриста, неизвестные заявили, что хотят обсудить с Гуфом его выступление, после чего отвели рэпера в закрытое помещение и сильно избили. Музыкант получил сотрясение мозга и переломы ребер.

Кроме того, у артиста после произошедшего пропала крупная сумма денег.

По другой версии, организаторы концерта Гуфа были недовольны его выступлением. Между одним из них и рэпером произошла потасовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Долматов заявил в полицию о нападении неизвестных. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений в центре Москвы.