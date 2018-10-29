Казань, 29 октября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Ликвидацию ещё одной компании, принадлежащей признанному банкротом экс-председателю «Татфондбанка» Роберту Мусину, пытается обжаловать его финансовый управляющий, назначенный судом. Это одна из четырёх компаний, где бывшему банкиру принадлежит доля в 100%, и третья, которую он пытается своим решением ликвидировать. Помимо этого, управляющий пытается признать недействительным увеличение уставного капитала компании, где Роберт Мусин на сегодня владеет долей в 23,3%. Арбитражный суд Татарии рассмотрит оба требования 27 и 29 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в марте 2017 года, после отзыва лицензии у ТФБ, бывший председатель правления Роберт Мусин был задержан как подозреваемый по ряду уголовных дел, возбуждённых по факту мошенничества и вывода активов из банка. Почти весь 2017 год он провёл в СИЗО, а в январе 2018 года был переведён под домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается, ущерб по ряду из них превысил 50 млрд рублей. Сам ТФБ в апреле 2017 года был обанкрочен и на сегодня находится на этапе конкурсного производства, накопив долги перед кредиторами в объёме более 158 млрд рублей. Конкурсный управляющий ТФБ год назад потребовал признать банкротом и Роберта Мусина. Суд удовлетворил требование и ввёл в отношении бывшего банкира процедуру реструктуризации задолженности, призванную восстановить платёжеспособность, но это не помогло, и в июле 2018 года в деле перешли к последнему этапу — реализации имущества. Инвентаризация показала, что, помимо 100%-ных долей в четырёх фирмах, Роберт Мусин владеет разными долями ещё в семи компаниях.

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В банкротном деле назначенная судом финансовым управляющим Елена Рогожкина и ряд кредиторов, среди которых основным является именно ТФБ, пытаются обжаловать некоторые сделки должника. В частности, брачный договор с супругой, заключенный Мусиным в период первого этапа банкротного дела, сделку дарения дорогостоящих апартаментов в Казани. А тем временем две компании, где единственный владелец — сам Роберт Мусин, пытаются попасть в реестр кредиторов бывшего банкира, заявив, что он занял у них более 115 млн рублей. При этом по решению своего единственного участника они обе находятся в стадии ликвидации, которую пытается остановить финансовый управляющий Мусина.

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Стало известно, что и третью компанию — ООО «Аида-Р» Роберт Мусин решил ликвидировать. Елена Рогожкина подала в Арбитражный суд РТ заявление «об оспаривании решения единственного участника Мусина Р. Р. ООО «Аида — Р» о ликвидации». Его должны рассмотреть 27 ноября 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 18 мая 2011 года, работает в области права. Компания являлась совладельцем ООО «Новая нефтехимия», которое на сегодня также находится на этапе банкротства. Оно является крупным акционером ТФБ (доля — более 18%) и обанкроченного «Татагропромбанка» (доля — свыше 46%).

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Само ООО «Аида-Р» по иску ООО «Недвижимость плюс» со 2 октября 2018 года объявлено банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Другой совладелец компании «Новая нефтехимия» — ООО «Траверз компани» пытается войти в реестр кредиторов ООО с суммой более 740,249 млн рублей, сделав долги неподъёмными.

29 ноября 2018 года Арбитражный суд РТ также рассмотрит заявление финансового управляющего экс-банкира, в котором она требует признать недействительной сделку Роберта Мусина «по увеличению размера уставного капитала ООО «МР Девелопмент» и применить последствия ее недействительности.

Сумма спора неизвестна, но в ЕГРЮЛ уставный капитал данного ООО указан в размере 3 млн рублей, и показатель был изменён в середине марта 2018 года, то есть уже после начала банкротных процедур. Доля Мусина в компании составляет 23,33%. Номинальная стоимость его доли — 700 тыс. рублей. Компания по основному виду деятельности работает в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.