Весь мир, 23 января, 2013, 18:27 — ИА Регнум. Обострившийся политический кризис в Молдавии и возможные досрочные парламентские выборы могут приостановить процесс "европейской интеграции" страны. Как сообщило 23 января кишиневское издание Unimedia, об этом заявил глава МИД Молдавии Юрий Лянкэ , являющийся вице-председателем Либерально-демократической партии.

По его словам, данные события "конечно, не отдаляют нас от Европейского союза , но теоретически есть возможность, что мы не достигнем запланированных на этот год целей", - заявил Лянкэ. По его словам, фактор стабильности в стране является крайне важным для западных партнеров при оценке евроинтеграционных "успехов" Кишинева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти ранее заявили, что планируют подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС, о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом и о либерализации визового режима.