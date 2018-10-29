Весь мир, 23 января, 2013, 18:27 — ИА Регнум. Обострившийся политический кризис в Молдавии и возможные досрочные парламентские выборы могут приостановить процесс "европейской интеграции" страны. Как сообщило 23 января кишиневское издание Unimedia, об этом заявил глава МИД Молдавии Юрий Лянкэ, являющийся вице-председателем Либерально-демократической партии.
По его словам, данные события "конечно, не отдаляют нас от Европейского союза, но теоретически есть возможность, что мы не достигнем запланированных на этот год целей", - заявил Лянкэ. По его словам, фактор стабильности в стране является крайне важным для западных партнеров при оценке евроинтеграционных "успехов" Кишинева.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти ранее заявили, что планируют подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС, о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом и о либерализации визового режима.
Отношения в правящем Альянсе за евроинтеграцию обострились после того, как Партия коммунистов потребовала отставок председателя парламента Мариана Лупу и вице-спикера Владимира Плахотнюка, являющихся лидерами Демпартии Молдавии. В свою очередь либерал-демократы до сих пор не объявили официально свою четкую позицию по данному вопросу, что вызвало возмущение партнеров по правящей коалиции - демократов и либералов. Мариан Лупу обвинил либерал-демократов в заключении негласного союза с коммунистами с целью переформатирования правящего Альянса за евроинтеграцию и концентрации власти в руках собственной партии. Спикер добавил, что альянс на данный момент фактически нефункционален, а действия либерал-демократов могут спровоцировать острый политический кризис и даже привести к досрочным парламентским выборам. Вечером того же дня в эфире общественного телеканала Moldova-1 Лупу заявил, что с подачи либерал-демократов в АЕИ "начинается война". Либерал-демократы назвали эти заявления "параноидальными". В свою очередь Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что новое обострение кризиса в отношениях между партиями правящего Альянса за евроинтеграцию может быть преодолено либо прекращением выяснения отношений между премьером Владимиром Филатом и первым вице-спикером Владимиром Плахотнюком, либо их совместной отставкой и передачей обеих должностей либералам.