Сан-Сальвадор, 29 октября, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на побережье Сальвадора, 29 октября передает агентство Associated Press.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

По сообщению Национальной геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 24 километров, эпицентр подземных толчков находился в 93 километрах к юго-западу от города Ачаютла.

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

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