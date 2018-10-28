Сорренто, Италия, 29 октября, 2018, 02:04 — ИА Регнум. На юге Италии открыт памятник советскому писателю Максиму Горькому. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге администрации города Сорренто в Twitter.

Максим Горький

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 27 октября. Отмечается, что на вилле «Сорито» в Сорренто Горький прожил девять лет — с 1924 по 1933 годы.

«Максим Горький вернулся в свой «дом» в Италии — Сорренто», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/comunesorrento/status/1056186999391051776

Как сообщало ИА REGNUM, с произведениями писателя Максима Горького, по данным ВЦИОМ, знакомы более 90% жителей России. При этом более 70% опрошенных признались, что творчество писателя им нравится. Самое известное произведение Горького — роман «Мать», его назвали 32% респондентов.

Читайте подробнее: Максим Горький детям и юношеству: наследие

А также: Произведения Максима Горького читал почти каждый житель России