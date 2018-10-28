Белогорск, Амурская область, 29 октября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Амурский областной суд постановил, что построенные в городе Белогорске за 700 млн рублей «картонные» дома для переселения граждан из аварийных бараков — непригодны для проживания: не соответствуют строительным нормам и пожароопасны. В связи с этим возникает вопрос: кто ответит за фактически выброшенные на ветер огромные бюджетные деньги? Глава города Белогорска Станислав Мелюков, принимавший эти дома, вовсе не считает, что поступил неправильно. А на встрече с жителями города назвал «картонные» дома «жильём для быдла», которому все коммунальные удобства вроде центрального отопления — не положены, потому, что у них нет денег на их оплату, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трущобы

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Правомерные вопросы по поводу строительства некачественных и непригодных для проживания домов белогорцы задают мэру не в первый раз. А мэр Белогорска Станислав Мелюков утверждает, что именно такие дома и следует строить для переселенцев из аварийных бараков.

«Решение о том, что эти дома будут такими, принимал я. Потому что я прекрасно понимал, что в этих бараках проживают люди долго, всю жизнь, не привыкшие платить ни за что, включая вывоз мусора. И если я переселю таких людей в дома со всеми коммунальными удобствами, то мы получим два микрорайона неплательщиков в городе», — заявил глава города Белогорска Станислав Мелюков, выступая на слушаниях в городской думе.

Впрочем, на встрече с несчастными обитателями «картонных домов» мэр и вовсе не стеснялся в выражениях.

«У нас в парке, Амурсельмаш, глава города Мелюков проводил встречу с жителями. И он так прямо и сказал: «Это жильё построено для быдла», — рассказали жильцы «картонных» домов на встрече с депутатом Горсовета Белогорска, главным редактором городской «Просто газеты» Натальей Михайловой.

Вот так, очень просто, мэр-единоросс Мелюков взял да и поделил горожан на «быдло» и «не быдло». «Не быдлу», к числу которых, видимо, относит и себя градоначальник, положены теплые дома со всеми удобствами и вообще — нормальная жизнь.

Судьба «быдла» — родиться и всю жизнь прожить в гнилом бараке, где рушатся стены, бегают крысы и тараканы, стены изъедены плесенью, а с крыши постоянно течёт. И то, что не платить за такое «жильё» было для несчастных обитателей бараков единственной доступной формой протеста, мэра Мелюкова никак не трогает, видимо.

И ведь совершенно искренне не понимает мэр Мелюков — почему «быдло» возмущается по поводу построенных для него «картонных» домов, где вместо отопления — бытовые обогреватели.

28 октября Белогорск уже занесло снегом. В «картонных» домиках очень холодно. Электрообогреватели накручивают неподъемные для бедноты счета за электроэнергию. А мэр Мелюков никак не может понять: чего они возмущаются?

Наверное, в понимании мэра Мелюкова, «быдло» должно жить там, куда он его милостиво определил, и не требовать себе лучшей доли?

Средняя заработная плата в городе Белогорске, согласно официальным данным, в сентябре 2018 года составила 23 991 рубль. В мае этого же года она составила 18 413 рублей.

А по данным журналиста и депутата Натальи Михайловой, если обычный житель Белогорска получает в месяц 15 тыс. рублей, то он может считать себя везучим человеком.

«А безработных не ставят на учёт и выплату пособия, потому что ограничен круг специальностей и времени нахождения на бирже труда», — добавила Наталья Михайлова.

По мнению депутата, горожане возмущены поведением мэра.

«Люди не могут понять, по какому праву господин Мелюков делит их на сословия? А 424 семьи, проживающие в «картонных» домах, не могут понять, как им вообще теперь жить», — уточнила депутат.

А как жить? Так и жить. Можно ещё посоветовать «быдлу» питаться макарошками — следуя примеру теперь уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Такое ведь мы уже тоже слышали — из стана «слуг народа» всё чаще прорывается их истинное, уже с трудом скрываемое реальное отношение к людям.

А зачем мэру Мелюкову думать, как создать в городе новые рабочие места, как добиться повышения доходов горожан? Очень удобно — «низшее сословие» так и должно жить, в «картонных» домах и на 3500 рублей в месяц, с «макарошками» на завтрак, обед и ужин.

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За последние несколько лет в Белогорске исчезли многие социальные учреждения. Или — перестали отвечать понятию «социальное».

"Например, мэрия продала «Ритуальный зал» частнику. Раньше он был муниципальный. И цены на скорбные ритуалы устанавливал муниципалитет. А сейчас владелец-частник поднял цену на услугу прощания с умершим и сам решает, какому священнику проводить обряд отпевания, предоставлять ли зал. Старейшее в городе профессиональное училище, давшее путёвку в жизнь не одной сотне машинистов, поваров и другим рабочим, закрыто и ликвидировано. Это называется «оптимизация». Часть помещений выставлена на продажу. Ликвидирована станция юннатов, Центральная библиотека тоже ликвидирована, помещение продано под торговый центр, книжный фонд перевели в небольшое помещение. Закрыта школа №201, закрыта школа-интернат. И это не полный список», — рассказала Наталья Михайлова.

Может, всё верно? Зачем «низшему сословию» библиотеки, станции юннатов, достойные и доступные ритуальные услуги?

Ну, а если не верно, то региональным властям в лице губернатора Приамурья Василия Орлова самое время обратить внимание на то, что происходит в городе Белогорске.

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать данный материал официальным запросом в прокуратуру Амурской области, которая должна поставить все точки над «i» в беспрецедентном деле со строительством «картонных» домов для белогорских бедняков: 700 миллионов бюджетных рублей потрачены, а люди фактически без жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья в Белогорске было построено 16 многоквартирных домов. В них переселили 424 семьи, в том числе и с маленькими детьми, немощными стариками. На строительство домов для переселенцев из федерального бюджета в рамках госпрограммы было отпущено 700 млн рублей. Дома построили без центрального отопления. Людям обещали, что отопление будет электрическим, автономным, очень экономичным. Но на деле новосёлам просто выдали бытовые электронагреватели — иного отопления не предусмотрено. Электронагреватели горят, а в процессе эксплуатации «накручивают» белогорской бедноте безумные счета за электричество.

Люди собрали более 200 подписей под обращением к президенту страны Владимиру Путину, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, губернатору Амурской области Василию Орлову, в следственные органы и прокуратуру с требованием принять меры — дома гниют и покрываются плесенью, независимая экспертиза признала их несоответствующими строительным нормам, да к тому же — пожароопасными. А если, не дай бог, полыхнет, то ведь сразу начнут искать виноватых?

И ведь это — уже не первый случай, когда переселенцы из аварийного фонда в Приамурье высказывают претензии к качеству новостроек. Жители поселка Бурея всё в той же Амурской области в мае 2018 года пожаловались в редакцию ИА REGNUM на то, что из старых аварийных домов их переселили в новые аварийные дома.

«Нам построили дома по ростовскому проекту, который годится только для теплого и сухого климата, а у нас зимой бывает и минус 50. Местные власти выдали под застройку заболоченный, неподготовленный земельный участок. Сваи забили — они даже в грунт не уперлись. В зимнее время дома «ведёт», в домах зверский холод и страшная сырость. Жаловались бывшему губернатору Александру Козлову, который в министры по развитию Дальнего Востока ушел, в глаза ему говорили, что жить в домах нельзя, но реакции никакой не последовало. В домах плесень. Они построены с грубыми нарушениями строительных норм. Дома на глазах разрушаются, а властям и дела нет», — писали в своем письме в редакцию переселенцы из аварийных бараков в поселке Бурея.

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