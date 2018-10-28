Москва, 29 октября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Санкции РФ в отношении Украины против физических лиц станут «открытием для украинского народа», заявил 28 октября соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Русские долго запрягают, но быстро ездят. 4,5 года смотрели на ситуацию — ведь не принимала Россия санкций. Когда сейчас будут приняты меры в отношении физических и юридических лиц, первое что будет — открытие для украинского народа», — сказал он.

Олейник подобрал под описание поведения киевских властей термин «гибридная война»:

«Оказывается, сволочи, зарабатывают со «страной-агрессором», там имеют бизнес, получают прибыль, как Порошенко перечислил себе беспрепятственно 70 млн долларов».

Реальность вскроется на фоне пропаганды, когда детей украинцев толкают на войну, убивают.

Санкции против юридических лиц и товаров создадут проблемы — «для экономики Украины это серьезный удар».

«Что значит ограничить поставки каких-то остатков станкостроения, приборов? Это заводы», — отметил он.

По мнению Олейника, реальное отношение на Украине к президенту Петру Порошенко — ненависть. Он привел данные опроса, по которым главе государства не доверяют 72% жителей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении в отношении Украины санкций. Их подготовкой занимается правительство РФ.