Рим, 28 октября, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Жертвами оползня в Италии стали четыре человека. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на свои источники.

sv1ambo Скорая помощь

ЧП произошло в ночь на 28 октября в регионе Калабрия.

«Четыре человека погибли … из-за оползня», — передает вещатель.

Отмечается, что трое погибших были рабочими, четвертый — местный предприниматель.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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