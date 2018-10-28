В Краснодарском крае львица напала на ребенка
Краснодар, 28 октября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в цирке львица напала на четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили ТАСС источник в экстренных службах региона.
IanZA
Львица
ЧП произошло в воскресенье, 28 октября, в Успенском районе.
«Произошел случай (в цирке-шапито) со львицей, — сказал источник. — Ребенок сейчас в больнице».
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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