Краснодар, 28 октября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в цирке львица напала на четырехлетнюю девочку. Об этом сообщили ТАСС источник в экстренных службах региона.

IanZA Львица

ЧП произошло в воскресенье, 28 октября, в Успенском районе.

«Произошел случай (в цирке-шапито) со львицей, — сказал источник. — Ребенок сейчас в больнице».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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