Ижевск, 28 октября, 2018, 22:48 — ИА Регнум. В числе пятерых погибших в страшном ДТП в Удмуртии — двое двухлетних близнецов и 10-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

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В ведомстве отметили, все погибшие находились в автомобиле ВАЗ-2114. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Все погибшие являлись жителями Удмуртии.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным управления МВД по Татарии, ДТП произошло недалеко от границы с Удмуртией на территории Агрызского района. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страшная авария произошла около 17:00 по местному времени на одной из региональных дорог. Столкнулись автомобиль КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ.

В легковушке находились двое взрослых и трое детей, все они погибли.

В управлениях МЧС Татарии и Удмуртии предупреждают водителей о том, что на дорогах республик в настоящее время наблюдается гололед и призывают соблюдать осторожность.