Ванкувер, Канада, 28 октября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. 23 октября, вторник: Овечкин набрал 4 очка в победоносной игре против «Ванкувера»

David Александр Овечкин с Кубком Стэнли

23 октября ослабленный «Ванкувер Кэнакс» принимал у себя дома действующих обладателей Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». В преддверии игры команда, которую прославило имя Павла Буре, осталась без своего главного лидера — результативного новичка Элиаса Петтерссона (8 очков в 5 играх). В рядах «касаток» есть ещё пара сносных форвардов — Брок Босер и Бо Хорват. Но их дуэт не годится в подмётки Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, чьё величие в лиге доросло до небес. Такой расклад дел ежегодно сопровождает «Кэнакс» и не позволяет им пробиться хотя бы в плей-офф Кубка Стэнли, ведь времена Линдена, Буре и Маркуса Нэслунда уже давным-давно закончились. После приведённых имён, которые оставили большой след в истории «Ванкувера», тут же вспоминаются два легендарных брата, чьи имена символизировали канадский клуб 2000-х и начала 2010-х годов — Даниэль и Хенрик Седины. Близнецы на двоих собрали множество индивидуальных трофеев и рекордов, но в конце минувшего сезона братья объявили о завершении своих карьер. Хенрик стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» в истории, набрав 1070 (240+830) очков в 1330 играх за «касаток». Даниэль Седин чуть отстал от своего брата, но всё равно занял беспрекословную вторую строчку в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» в истории с 1041 (393+648) очком в 1306 играх за клуб. Теперь «Ванкувер» ожидает новая ступень в лиге. Оставшись без легенд, «Ванкувер» ещё больше вошел в положение перестройки, и никто не знает, когда клуб сможет вернуть былое величие и возвратиться в борьбу за трофеи. Но в команде, как всегда, имеются амбициозные и молодые игроки, вроде форвардов Элиаса Петтерссона (5-й номер драфта 2017) и Брока Босера (23-й номер драфта 2015), вратаря Тэтчера Демко (36-й номер драфта 2014), защитника Олли Юолеви (5-й номер драфта 2016). Эти игроки — главная надежда «Ванкувера» в ближайшие годы. Остаётся только ждать результатов.

«Вашингтон» активно провёл стартовый период, превзойдя своего соперника. На третьей минуте матча «Кэпиталз» открыли счёт в игре 4 на 4. Якуб Врана сыграл ключевую роль в проведённой атаке, ворвавшись в зону и совершив ключевую передачу на Джона Карлсона — 1:0. Позднее «Ванкувер» стал навязывать борьбу действующему чемпиону, и «касатки» смогли завладеть шайбой на несколько минут, взбодрив голкипера «Кэпс» Брэйдена Холтби. Во второй половине периода игра проходила в одну калитку, «Ванкувер» никак не мог отбиться от прессинга соперника, но Андерс Нильссон смог сохранить свои ворота целыми в этом эпизоде.

Вторая 20-минутка успешно началась для команды хозяев. «Ванкувер» засел в зоне «Кэпс», и защитник Трой Стечем дальним броском от синей линии сравнял счёт на табло, порадовав болельщиков «Кэнакс» — 1:1. В середине периода удаление заработал защитник «касаток» Эрик Гудбрансон, предоставив двухминутное численное преимущество «Вашингтону». Менее минуты хватило «Кэпс», чтобы реализовать большинство и выйти вперёд, Кузнецов в одно касание отправил шайбу в сетку ворот соперника с передачи Джона Карлсона — 2:1, Александр Овечкин записал на свой счёт голевую передачу. Под занавес периода Овечкин увеличил преимущество «Кэпиталз» в счёте, вовремя добив шайбу в ворота Андерса Нильссона — 3:1.

В начале завершающего игру периода Свен Берчи вернул надежду «Кэнакс» в этой игре. 20 секунд от начала периода хватило, чтобы забить гол. Свен Берчи красиво отправил шайбу под перекладину ворот Холтби, добив её с острого угла — 3:2. Но сказки, к сожалению, не случилось. Через пару минут от пропущенного гола Александр Овечкин в фирменном стиле, в одно касание от левого круга вбрасывания отправил шайбу в ближний угол ворот — 4:2, «Ванкувер» поплыл. В конце игры, дабы вернуть инициативу в свои руки, «Ванкувер» снял вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но к успеху это не привело. Овечкин подхватил шайбу в нейтральной зоне и уже оттуда имел возможность забросить шайбу и оформить хет-трик, но «Ови» не стал жадничать и отдал передачу на Ти Джея Оши, и вскоре шайба лежала в воротах — 5:2. Александр «Великий» оформил четвёртое очко в этой встрече и стал её первым героем. На счету россиянина 13-й результативный балл в девятом матче сезона, у Кузнецова также 13 очков в девяти играх.

28 октября, воскресенье: Малкин набрал 3 очка и помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Кэнакс»

«Питтсбург» всухую разгромил «Ванкувер» у них дома на «Роджерс-Арена» со счётом 5:0, как в знаменитой песне. Для «Питтсбурга» данная победа стала четвёртой к ряду. Россиянин Евгений Малкин отличился дублем в ворота канадской команды и отдал одну результативную передачу, став первой звездой воскресного матча. Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» эта встреча стала седьмой кряду, в которой он набрал очки. Помимо этого, Евгений встал на вторую строчку в гонке бомбардиров НХЛ с 18 (5+13) очками в девяти играх, поделив её с форвардом «Эвеланш» Нэйтаном Маккинноном. Список возглавляет другой нападающий из «Колорадо Эвеланш» — Микко Рантанен, на его счету 21 (5+16) очко. В игре с «Ванкувером» Евгений провёл на льду 18 минут и 18 секунд, из которых 4 минуты 52 секунды в большинстве. Показатель полезности игрока составил «+3».

Евгений Малкин — первый игрок в истории «Питтсбург Пингвинз», набравший не менее 18 очков первых девяти играх сезона, после Марио Лемье, который набирал 20 очков в девяти играх со старта «регулярки».

«Питтсбург» быстро задал тон игры, первыми атаковав ворота соперника. А первый бросок «Питтсбурга» чуть ли не привёл к заброшенной шайбе, штанга ворот спасла «Ванкувер». Ближе к концу периода Малкин вышел на рандеву с вратарём. Сместившись с фланга, Евгений Малкин убрал шайбу под неудобный хват и нанёс бросок по воротам, но голкипер отразил шайбу коньком.

Во втором периоде «Питтсбург» дважды прошил вратаря «Кэнакс» Якоба Маркстрёма. На шестой минуте периода «Пингвинз» открыли счёт в матче, Фил Кессел добил шайбу в пустые ворота, после броска Олли Мяяти — 1:0, Малкин отличился голевой передачей. Под занавес 20-минутки Сидни Кросби удвоил преимущество своей команды. «Пэнс» порадовали глаз красивой комбинацией. Джек Гюнцель отправил шайбу на другой фланг. Получивший шайбу Доминик Симон будто бы бросал в сторону ворот «Кэнакс», но это была точная передача на Кросби, который убрал шайбу под неудобный хват и забил её в пустой угол — 2:0.

В первой половине последнего периода игра проходила полностью на половине «Питтсбурга». «Ванкувер» регулярно пробирался вплотную к воротам, но Кейси Десмит сохранил ворота сухими. В последние пять минут матча «Питтсбург» всё же смог выйти из-под натиска соперника и забил три безответные шайбы. Сперва Евгений Малкин реализовал передачу голландца Даниэля Спронга, забросив шайбу в одно касание — 3:0. Минутой позднее Малкин снова отличился и записал на свой счёт дубль, благодаря точному броску под перекладину после передачи Фила Кессела — 4:0. Под конец игры Сидни Кросби сделал счёт ещё более обидным для «Кэнакс». Схожая с третьим голом комбинация, но на этот раз Джейми Олексиак накинул шайбу к дальней штанге ворот, где уже её поджидал Кросби — 5:0, какая боль для болельщиков «Ванкувера».