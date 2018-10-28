Боровск, Калужская область, 28 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Акция «Возвращение имен», посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий, состоялась 28 октября в городе Боровске Калужской области.

Фото Екатерины Ершовой. Акция «Возвращение имен» в Боровске

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов политической акции кандидат экономических наук, пенсионер Владимир Овчинников, цель мероприятия — сохранить историческую память о трагедии народа, провозгласить имена репрессированных, напомнить органам власти о необходимости увековечения памяти людей, противостоявших режиму.

В ходе акции участники зажгли «Свечи Памяти», возложили цветы и огласили имена своих невинно репрессированных и погибших в ссылках и местах лишения свободы родственников и близких людей.

В мероприятии приняли участие около 100 жителей Боровска, родственники репрессированных, правозащитники, представители городской власти. Лейтмотив данной политической акции «Людей судили и расстреливали тайно — память о них должна быть публичной!».

Между тем, на митинге памяти была принята резолюция, в которой его участники отметили, что местные власти, пока, так и не выполнили поручение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова — завершить работы по созданию в Боровске мемориала жертвам политических репрессий.

Напомним, в период с 1918 по начало 1950-годов (наиболее массово в 1930-х годах) порядка 2300 человек подверглись политическим репрессиям в Боровском районе. Около 200 человек было расстреляно. 37 человек погибли в тюрьмах и лагерях. Имена их известны. Так, в Боровске жертвами репрессий стали 520 человек, в Балабаново — 108, в селе Совьяки — 60, Тимашёво — 37, а в Федотово — 51. По воспоминаниям выживших репрессированных боровчан, в те страшные годы, на людей обрушивались обвинения, и следовала неминуемая расправа. Кому исковеркали судьбы? — понятно: прежде всего, тем, кто не вписывался в координаты тоталитарной системы.