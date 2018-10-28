Москва, 28 октября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В топ-100 самых продаваемых на европейском рынке автомобилей вошли LADA Granta и LADA Vesta, сообщил портал Focus2move.

Ilya Plekhanov LADA Granta

По данным аналитиков портала, за истекшие девять месяцев текущего года в Европе было продано 82 794 машины LADA Vesta и 74 463 машины LADA Granta. Такие результаты позволили занять российским автомобилям 49 и 55 строчки в списке 100 самых продаваемых машин в странах Европы.

На первой строчке рейтинга самых продаваемых в Европе авто уже второй год находится Volkswagen Golf. За прошедшие девять месяцев 2018 года было продано более четырёхсот тысяч машин этой модели.

Кроме Volkswagen Golf в пятёрку лидеров продаж вошли Renault Clio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan.

Ранее назывались самые популярные подержаные иномарки в России. Лидером среди авто данной категории стал Ford Focus, чьи перепродажи в России составили 100 тысяч единиц.