Санкт-Петербург, 28 октября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Сотрудники петербургской полиции задержали подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель восьми человек на Западном скоростном диаметре (ЗСД) 27 октября. Им оказался водитель грузового автомобиля Scania, ставшего одним из трех участников ДТП.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В качестве подозреваемого задержан 59-летний водитель «Скании». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Сегодня же полиция назвала личности погибших в этом трагическом ДТП водителя и семи пассажиров микроавтобуса:

Ошевенская Е.В., 1948 года рождения; Добрынина Г.А., 1951 года рождения; Гусев К.А., 1989 года рождения; Лурье А.Ю., 1955 года рождения; Кутовой В.П., 1947 года рождения; Кутовая Н.Ю., 1953 года рождения; Соколова Н.П., 1953 года рождения; Миронова Е.В., 1948 года рождения.

В числе жертв — профессор Петербургского государственного университета путей сообщения и его супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2018 года около 18:00 мск на 36 км ЗСД столкнулись грузовые автомобили Iveco и Scania, следовавшие в попутном направлении. После этого автомобиль Iveco оказался на встречной полосе, где столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex, вспыхнувшим после удара. Водитель и пассажиры погибли на месте.