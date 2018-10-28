Москва, 28 октября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Власти США передали Российской Федерации список вопросов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) всего за несколько дней до объявления о намерении выйти из него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», которое обнародовано на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Американцы через свое посольство в Москве передали в МИД РФ развёрнутый перечень вопросов… — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Наконец, нам его (список) дали».

По его словам, в ближайшее время Минобороны РФ и другие ведомства ознакомятся с претензиями Вашингтона и начнут «работу по подготовке ответа на американские озабоченности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время выйдет из договора РСМД.

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